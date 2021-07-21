"У нас непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой этап [Лиги конференций]. Нужна серьезная ротация игроков, ибо каждый должен находится в боевой готовности.
Задачи? Необходимо стартовать, почувствовать дыхание этого серьезного соревнования и РПЛ и двигаться дальше", - сказал Федотов.
Напомним, завтра "Сочи" проведет первый в истории матч в еврокубках. Во втором отборочном раунде Лиги конференций сочинский клуб на своем поле примет азербайджанский клуб "Кешля". Игра на стадионе "Фишт" начнется в 19:00 мск. Ответная игра в Азербайджане состоится 29 июля.
Если "Сочи" обыграет по сумме двух матчей "Кешлю", на следующей стадии турнира подопечные Федотова сыграют против сильнейшего из пары "Партизан" (Сербия) - ДАК (Словакия).
26 июля "Сочи" в гостях проведет матч 1-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".
Источник: "СЭ"
Федотов: у "Сочи" непростой график: 12 матчей за 35 дней
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о предстоящих матчах команды.
Фото: ТАСС
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