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Федотов: у "Сочи" непростой график: 12 матчей за 35 дней

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о предстоящих матчах команды.
Фото: ТАСС
"У нас непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой этап [Лиги конференций]. Нужна серьезная ротация игроков, ибо каждый должен находится в боевой готовности.

Задачи? Необходимо стартовать, почувствовать дыхание этого серьезного соревнования и РПЛ и двигаться дальше", - сказал Федотов.

Напомним, завтра "Сочи" проведет первый в истории матч в еврокубках. Во втором отборочном раунде Лиги конференций сочинский клуб на своем поле примет азербайджанский клуб "Кешля". Игра на стадионе "Фишт" начнется в 19:00 мск. Ответная игра в Азербайджане состоится 29 июля.

Если "Сочи" обыграет по сумме двух матчей "Кешлю", на следующей стадии турнира подопечные Федотова сыграют против сильнейшего из пары "Партизан" (Сербия) - ДАК (Словакия).

26 июля "Сочи" в гостях проведет матч 1-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".

Источник: "СЭ"

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Теги: Сочи Федотов
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