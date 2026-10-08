Тарханов назвал лучшего действующего российского игрока

"По игре Головин с отрывом лучший российский футболист прямо сейчас.Игровое мышление, скорость принятия решений - этим Александр отличается на фоне других игроков сборной России. Когда он на поле, это сразу чувствуется", - сказал Тарханов "Советскому спорту".
Александр Головин выступает в составе "Монако" с конца июля 2018 года. На его счету 6 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи в текущем сезоне за клуб.
За сборную России полузащитник оформил 11+14 в 53 встречах, в семи из них он выходил с капитанской повязкой.