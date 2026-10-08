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Тарханов назвал лучшего действующего российского игрока

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов назвал лучшего российского футболиста на сегодняшний день.
Фото: РФС
Александр Тарханов считает, что Александр Головин выделяется среди остальных российских футболистов.

"По игре Головин с отрывом лучший российский футболист прямо сейчас.
Игровое мышление, скорость принятия решений - этим Александр отличается на фоне других игроков сборной России. Когда он на поле, это сразу чувствуется", - сказал Тарханов "Советскому спорту".

Александр Головин выступает в составе "Монако" с конца июля 2018 года. На его счету 6 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи в текущем сезоне за клуб.

За сборную России полузащитник оформил 11+14 в 53 встречах, в семи из них он выходил с капитанской повязкой.

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