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Объявлены комментаторы на игру 10-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" объявил, кто будет комментировать центральный матч 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
В субботу, 10 октября, состоится матч в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Роман Трушечкин и Михаил Меламед назначены комментаторами этой игры, сообщает гендиректор "Матч ТВ".

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