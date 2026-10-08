В субботу, 10 октября, состоится матч в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Роман Трушечкин и Михаил Меламед назначены комментаторами этой игры, сообщает гендиректор "Матч ТВ".
Объявлены комментаторы на игру 10-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит"
Генеральный продюсер "Матч ТВ" объявил, кто будет комментировать центральный матч 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"