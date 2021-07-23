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Дриусси - о несостоявшемся переходе в МЛС: для семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о сорвавшемся трансфере в "Интер Майами".
Фото: ФК "Зенит"
"Прошлым летом я действительно мог уйти из "Зенита" – "Интер Майами" предлагал клубу хорошие деньги. Если я был бы один, наверное, вообще не хотел бы уходить, но для моей семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового", - заявил Дриусси.

Форвард сине-бело-голубых в прошлом сезоне провёл за команду 16 матчей, в которых записал на свой счёт четыре результативных действия по системе "гол+пас" (1+3).

Отметим, ранее сообщалось, что Дриусси может покинуть "Зенит" в нынешнее межсезонье. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры 25-летнего аргентинского нападающего называлась МЛС.

Источник: Sports.ru.

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Теги: Зенит Дриусси
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