"Мне не известно о желании "Локомотива" продать Мурило "Краснодару", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".
Ранее появилась информация, согласно которой 24-летний бразилец является одним из игроков, которых технический директор "Локомотива" Томас Цорн предлагал приобрести "Краснодару".
Мурило защищает цвета "железнодорожников" с 2019 года. Его контракт с красно-зелеными истекает летом 2023-го. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.
Источник: Цорн предлагал "Краснодару" купить Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило
Агент Мурило прокомментировал слухи о предложении Цорна "Краснодару" купить игрока
Лукас Минейро, агент защитника "Локомотива" Мурило, отреагировал на информацию о возможном переходе его клиента в "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"
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