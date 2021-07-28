По словам Кверквелии, если бы он мог вернуться в 2018 год, принял бы другое решение по вопросу продолжения карьеры.
"Если в то время вернуться, я взял бы бумагу, подписал и уехал. Но тогда я принял другое решение — остался в "Локомотиве", - сказал Кверквелия.
Отметим, что сейчас Кверквелия пребывает в статусе свободного агента. Нынешним летом он ушел из "Локомотива" в связи с окончанием срока действия контракта.
Источник: Матч ТВ
Кверквелия: без команды я не останусь. Куда-то рано или поздно поеду
Кверквелия высказался о своем несостоявшемся переходе в "Лестер"
Грузинский защитник Соломон Кверквелия высказался о несостоявшемся трансфере в "Лестер" в 2018 году.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!