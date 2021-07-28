Напомним, ранее Дриусси выкупил свой контракт у "Зенита", сейчас он является свободным агентом. Себастьян выступал за "Зенит" с 2017 года - тогда вместе с ним состав петербургской команды пополнили еще несколько аргентинцев.
По словам Игонина, Дриусси продержался в "Зените" дольше других аргентинцев, поскольку подходил российской команде по характеру. Игонин выделил работоспособность Дриусси. При этом Алексей раскритиковал аргентинского форварда за желание продолжить карьеру в МЛС.
"Дриусси продержался дольше всех, потому что, как мне кажется, больше всего подходил российской команде по характеру. Работал, даже сидя на скамейке. Хотя южные ребята очень этого не любят — быть в запасе. Но, я думаю, если бы в Петербурге погода была как в Майами, он бы туда так не рвался. А так получается, что сейчас продал свою карьеру, потому что ни о чем большем, как о МЛС, не думал и не думает", - сказал Игонин.
Напомним, ранее сообщалось, что Дриусси ведет переговоры с клубами МЛС "Интер Майами" и "Остин".
Источник: Матч ТВ
Дриусси ведет переговоры с двумя клубами МЛС
"Получается, что сейчас он продал свою карьеру". Игонин - о возможном переходе Дриусси в клуб МЛС
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о бывшем нападающем "сине-бело-голубых" Себастьяне Дриусси.
Фото: "Зенит"
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