"Питерцы могут воспользоваться ситуацией в "Локомотиве" и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству "Зенита", поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера", - сообщает "Чемпионат".
Отмечается, что помешать сделке может высокая сумма трансфера. На данный момент это является главной причиной раздумий руководства сине-бело-голубых.
Ранее появилась информация, согласно которой технический директор "Локомотива" Томас Цорн провел переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым по возможному переходу Антона Миранчука.
СМИ: "Зенит" претендует на Антона Миранчука
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук входит в сферу интересов "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"
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