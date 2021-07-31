Гамула отметил, что "Спартак" показывает хорошую игру и создает много голевых моментов, но команде недостает реализации. Также тренер выразил надежду на успешное выступление "красно-белых" в квалификации Лиги чемпионов, где московская команда встретится с "Бенфикой".
"Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Немного не хватает реализации, где-то не везет. <...> Появляется надежда, что "Спартак" хорошо выступит против "Бенфики" в квалификации. Для "красно-белых" этот матч будет жизненно важным. Ответственность будет уже серьезная, поэтому с реализацией проблем быть не должно", - сказал Гамула.
Отметим, что первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика" пройдет 4 августа. Ответная встреча состоится 10 августа.
Источник: Спорт-Экспресс
Гамула: "Спартак" играет хорошо, создает кучу моментов. Появляется надежда на хорошее выступление против "Бенфики"
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился мнением об игре "Спартака" после победы "красно-белых" над "Крыльями Советов" во втором туре РПЛ (1:0).
Фото: РИА Новости
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