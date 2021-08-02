— Против "Зенита" мы провели качественный матч, который мог завершиться по-разному, и очень важно было наконец почувствовать вкус победы на старте сезона. Приятно, что это произошло в Краснодаре, на выезде против такой мощной команды, — цитирует Глушакова Sport24.
В первом туре "Химки" дома уступили "Зениту" (1:3), первыми открыв счет в матче. Во втором туре подмосковная команда с минимальным счетом обыграла "Краснодар" в гостях (1:0).
34-летний Глушаков защищает цвета "Химок" с октября 2020 года. За это время полузащитник сыграл в 19 матчах, в которых забил три гола и отдал голевую передачу.
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Глушаков: "Химкам" было важно почувствовать вкус победы на старте сезона
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о старте сезона для команды.
Фото: РПЛ
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