"РФС обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура РПЛ", - сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.
Напомним, ранее наставник сборной России Валерий Карпин обратился к клубам РПЛ с просьбой перенести матчи 6-го тура в интересах национальной команды. Карпин хочет видеть игроков сборной раньше 30 августа.
В сентябре сборная России проведет 3 матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 1 сентября в "Лужниках" национальная команда сыграет против Хорватии (21:45 мск), 4 сентября - в гостях с Кипром (19:00 мск), а 7 сентября российские футболисты проведут домашний матч с командой Мальты (21:45 мск).
6-й тур РПЛ должен пройти с 28 по 29 августа.
РФС попросил РПЛ рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура ради сборной России
Российский футбольный союз попросил РПЛ сдвинуть сроки 6-го тура из-за подготовки сборной России к матчу с Хорватией.
Фото: "Getty Images"
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