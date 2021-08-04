Селюк отметил, что назначение Семина - это хорошее решение руководства "Ростова". По словам агента, от возвращения Семина к тренерской деятельности выиграет весь российский футбол.
"Это хорошее назначение для "Ростова" — опытный тренер, который добился хороших результатов. Я бы поздравил и Премьер-Лигу, и вас. Приход Юрия Павловича привлечет много внимания к нашему чемпионату, увеличится количество людей, которые будут смотреть матчи. Появилась дополнительная интрига: "Ростов" — "Локомотив", амбиции тренера доказать, что его рано списали. От этого решения выиграет весь российский футбол", - сказал Селюк.
Напомним, ранее "Ростов" объявил о назначении Семина на должность наставника команды. С тренером, наиболее известным по работе с "Локомотивом", подписан двухлетний контракт.
Источник: Матч ТВ
"Ростов" опубликовал видео знакомства нового главного тренера Семина с командой
Селюк: от назначения Семина в "Ростов" выиграет весь российский футбол
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении Юрия Семина на пост главного тренера "Ростова".
Фото: РИА Новости
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