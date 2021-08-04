Губерниев - о назначении Семина в "Ростов": очень рад за Палыча, буду переживать за команду

Губерниев поздравил Семина с получением должности в "Ростове" и заявил, что будет переживать за клуб. Также он похвалил руководство "Ростова" в связи с назначением Семина.
"Семин — огромный молодец, он научился быть молодым, реагировать на все дерзко: соцсети, хайп. При этом он человек фантастической старой закалки — трудолюбие и мастерство. Очень рад за Палыча, поздравлю его с назначением и буду переживать за "Ростов". Семин мог бы попивать вино из своих погребов, но он ищет новые вызовы. Руководство "Ростова" тоже молодцы — отличная идея с назначением с точки зрения профессионализма и хайпа", - сказал Губерниев.
Напомним, ранее "Ростов" объявил о заключении контракта с Семиным. Соглашение рассчитано на два года.
Источник: Sport24
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении Юрия Семина на должность главного тренера "Ростова".
Фото: Sport24
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