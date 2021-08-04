Семин высказался о задачах "Ростова" на нынешний сезон

Семин отметил, что одна из задач - добиться индивидуального прогресса игроков.
"Задачи нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у "Ростова" очень молодая. А чтобы развиваться, футболисты должны занимать как можно более высокие места — одно взаимосвязано с другим", - сказал Семин.
Напомним, ранее Семин занял пост главного тренера "Ростова", заключив двухлетнее соглашение с клубом. Предыдущий наставник "желто-синих" Валерий Карпин незадолго до этого покинул клуб, решив сконцентрироваться на работе в качестве главного тренера сборной России.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РИА Новости
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