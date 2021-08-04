"Про Попова прочитал, но я с ним не разговаривал. Если завтра принесет заявление - подпишу. Федун сказал, что это не мужское решение? Я тоже так считаю. В "Спартаке" место сильным, слабым не место. Если Попов принял такое решение, то это его дело", - приводит слова Мележикова Sport24.
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил, что в четверг, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба.
Московский "Спартак" на своем поле уступил лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:2. Оба гола португальская команда забила во втором тайме - мячи на свой счет записали Рафа Силва и Жилберто. Ответный матч состоится в следующий вторник, 10 августа. Он пройдет на "Эштадиу ду Бенфика", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.
Победитель двухматчевого противостояния отправится в раунд-плей отбора Лиги чемпионов, где сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". Первый матч, который вчера прошел в Нидерландах, завершился крупной победой ПСВ - 3:0.
Федун - о заявлении Попова: это не мужской поступок - бежать после поражений
Мележиков - об уходе Попова: согласен с Федуном. Слабым в "Спартаке" не место
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался об уходе спортивного директора "красно-белых" Дмитрия Попова.
Фото: youtube.com
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