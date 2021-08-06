"К Зареме я отношусь очень хорошо. Она - молодец. Она с самого начала высказывалась правильно. С другой стороны, Зарема иногда чересчур много высказывается, и очень правильные ее мысли утопают в количестве ненужных и бесполезных реплик.
Совет директоров "Спартака" должен прислушиваться к Зареме. Думаю, Зарема сейчас самый влиятельный человек в клубе. Она изначально была против Витории. И как показала жизнь, именно Витория проиграл Жезушу, и то, что сказала Зарема, оказалось правдой", - цитирует Селюка Sport24.
Напомним, в мае Салихова вышла из состава Совета директоров "Спартака" из-за несогласия с кандидатурой нового главного тренера красно-белых Руя Витории. Официально в руководящем органе Зарема состояла менее месяца.
"Спартак" под руководством португальского специалиста уступил лиссабонской "Бенфике" со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 10 августа.
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Селюк: совет директоров "Спартака" должен прислушиваться к Зареме
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о Зареме Салиховой, спутнице жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: Global Look Press
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