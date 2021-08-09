Источник сообщает, что срок соглашения с 25-летним швейцарцем составит два года.
В прошлом сезоне в чемпионате Турции Адеми провёл за "Фенербахче" и "Фатих Карагюмрюк" 13 матчей, в которых стал автором одной результативной передачи.
Начиная с марта, игрок не появлялся на поле. Сообщается, что Адеми проходил восстановительный курс после травмы.
Ранее игрок выступал за несколько швейцарских клубов, среди которых "Базель", "Ксамакс" и "Санкт-Галлен".
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,6 миллиона евро.
Источник: Sport24.
Источник: "Химки" пополнит нападающий "Фенербахче"
Форвард "Фенербахче" Кемаль Адеми в ближайшее время перейдёт в подмосковные "Химки".
Фото: инстаграм Кемаля Адеми
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