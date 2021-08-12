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Федотов: в таком объеме, в котором нужно было тренировать пенальти, "Сочи" этого не делал

Наставник "Сочи" Владимир Федотов высказался о поражении от "Партизана" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций (2:2, 2:4 в серии пенальти).
Фото: РИА Новости
В частности, Федотов отметил, что в овертайме его команда была более близка к победе, чем "Партизан".

"В экстратаймах мы были ближе к победе. Имели два стопроцентных момента, которые, к сожалению, не реализовали. А соперник спас свои ворота от неминуемых голов", - сказал Федотов.

Также он ответил на вопрос, тренировал ли "Сочи" пенальти перед встречей с "Партизаном".

"В таком объеме, в котором нужно было тренировать, мы этого не делали. Пробили по разу и этим ограничились", - заявил тренер.

Отметим, что, уступив "Партизану" в ответном матче, "Сочи" выбыл из Лиги конференций. Напомним, что первый матч завершился вничью - 1:1.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Федотов Сочи Партизан Лига конференций
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