Федотов: в таком объеме, в котором нужно было тренировать пенальти, "Сочи" этого не делал

Наставник "Сочи" Владимир Федотов высказался о поражении от "Партизана" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций (2:2, 2:4 в серии пенальти).

Фото: РИА Новости