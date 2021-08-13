"Краснодар" встретится с "Кубанью" и "Ленинградцем".
Групповой этап Кубка по новым правилам, вступившим в силу перед началом прошлого сезона, пройдёт в три тура.
Первая игра между "Кубанью" и "Ленинградцем" запланирована на 25-26 августа.
Вторая встреча, в которой примет участие "Ленинградец" и "Краснодар", пройдёт 22-23 сентября 2021 года.
Третья игра группового раунда турнира между "Ленинградцем" и "Краснодаром" - 27-28 октября 2021 года.
На групповой стадии Кубка России "Краснодар" встретится с "Кубанью"
По результатам жеребьёвки Кубка России "Краснодар" узнал своих соперников на групповой стадии турнира.
Фото: "Матч ТВ"
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