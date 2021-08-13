"Клаудиньо может помочь "Зениту" в Лиге чемпионов, но может и не помочь. Дело же не только в одном игроке. Ему еще надо поиграть несколько матчей с командой, чтобы привыкнуть. Если "Зенит" будет играть так плохо, как играл в прошлом году, то он ничего не добьется в Лиге чемпионов", - приводит слова Петржелы "СЭ".
Бразильский полузащитник Клаудиньо перешел из "Ред Булл Брагантино" в "Зенит". Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо поучаствовал во всех шести матчах турнира на Играх в Токио и помог команде завоевать золотые медали соревнований.
В сезоне-2020 бразильской Серии A Клаудиньо стал лучшим бомбардиром, отметившись 18-ю забитыми мячами. Всего за "Ред Булл Брагантино" хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 32 гола и 25 результативные передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии на его счету 5 матчей и одна голевая передача.
Официально: "Зенит" подписал пятилетний контракт с олимпийским чемпионом Клаудиньо
Петржела прокомментировал переход Клаудиньо в "Зенит"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о переходе полузащитника Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино" в состав петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
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