Радимов отметил, что Клаудиньо является хорошим усилением состава для "Зенита". По словам тренера, с приходом бразильца атака команды станет более вариативной.
"Клаудиньо - отличное усиление для "Зенита". Это игрок, который добавит атаке вариативности. Он способен разгонять атаки, универсал, может сыграть сразу на нескольких позициях - как в центре поля, так и на позиции "десятки".
Уверен, что проблем с адаптацией не возникнет: Малком и Дуглас Сантос помогут ему влиться в коллектив - наличие соотечественников очень важно для южноамериканцев. Уверен, в составе "Зенита" Клаудиньо реализует свой потенциал и станет очень выгодным вложением", - заявил Радимов.
Напомним, что накануне "Зенит" объявил о трансфере 24-летнего Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино". Полузащитник подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.
Источник: Спорт-Экспресс
Официально: "Зенит" подписал пятилетний контракт с олимпийским чемпионом Клаудиньо
Радимов: Клаудиньо реализует в "Зените" свой потенциал и станет выгодным вложением
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о трансфере бразильского полузащитника Клаудиньо в петербургский клуб.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!