Селюка спросили, что нужно сделать, чтобы российский клубный футбол добился прогресса. Агент отметил, что нужно отменить лимит на легионеров в заявке клубов.
"В первую очередь отменять лимит на легионеров в заявке. Как это сделали несколько лет назад на Украине. На поле семь иностранцев, а в заявке их количество не ограничено. Это дает конкуренцию молодым игрокам", - сказал Селюк.
Источник: Советский спорт
Селюк: российский футбол катится в пропасть, скоро скатимся к Люксембургу и Мальте в рейтинге УЕФА
Селюк: нужно отменить лимит на легионеров в заявке клубов РПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал изменить лимит на легионеров в РПЛ.
Фото: Footboom.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!