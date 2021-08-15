Петербургский клуб с 50-й минуты играл в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Далер Кузяев. А оба мяча в этой встрече были забиты с пенальти.
"В моменте, когда Кузяев получил первую желтую, можно было показывать желтую в другую сторону. По судейству, думаю, ЭСК будет рассматривать очень много моментов. Пенальти? За секунду до этого был фол на Венделе, но его не зафиксировали. О судействе не хочется говорить", - сказал Семак.
Счет в матче открыл полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 85-й минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли - через пять минут форвард "Локо" Федор Смолов сравнял счет, также реализовав пенальти.
"Зенит" набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Семака сыграют против "Уфы" в гостях. Игра пройдет в субботу, 21 августа, и начнется в 16:00 мск.
Источник: Sport24
Семак раскритиковал судейство в матче "Локомотив" - "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил недовольство судейством в гостевом матче 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: Чемпионат
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