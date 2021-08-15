Автоматическая пролонгация контакта 32-летнего форварда "Зенита" Артема Дзюбы на 1 год зависит от его игрового времени в текущем сезоне, сообщают СМИ.
По данным источника, для активации опции продления нападающий должен провести на поле более 70% от максимально возможного игрового времени.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие во всех 5 матчах "Зенита", отметившись голевой передачей в игре за Суперкубок России. Однако полностью Артем провел только один матч - в двух играх он вышел в стартовом составе и был заменен, еще в двух случаях появился на поле по ходу игры. Сейчас суммарное игровое время Дзюбы в сезоне составляет 255 минут при максимально возможном 450 минут, т.е. 56,67%. Срок действия текущего соглашения игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
Источник: "СЭ"
СМИ: условием автоматического продления контракта Дзюбы с "Зенитом" является процент игрового времени
По данным источника, контракт нападающего Артема Дзюбы с "Зенитом" будет автоматически пролонгирован, если форвард проведет на поле больше 70% игрового времени.
Фото: ФК "Зенит"
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