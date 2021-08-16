"Спасибо тренерскому штабу сборной за доверие, за возможность помочь команде. Будем прикладывать все силы для достижения максимального результата.
При переходе в "Динамо" я говорил о том, что одна из целей здесь — попадание в сборную. Но это не значит, что теперь эта цель реализована. Я еду в сборную не отбывать номер, а помогать национальной команде достигать поставленных задач", - передаёт слова Макарова пресс-служба "Динамо".
Напомним, Денис Макаров перешёл в состав бело-голубых недавно. Игрок присоединился к команде шестого августа. "Динамо" выплатило "Рубину" компенсацию в размере 7,5 млн евро. Макаров подписал с бело-голубыми контракт на пять лет.
В текущем сезоне полузащитник провёл в РПЛ три матча, в которых оформил результативную передачу.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Помимо Макарова, в состав основной сборной России вызваны и другие игроки "Динамо", среди них Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян.
Сборная России объявила состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 (Видео)
Макаров: я еду в сборную не отбывать номер, а помогать команде достигать поставленных задач
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров прокомментировал свой вызов на сентябрьские матчи сборной России в рамках отбора к чемпионату мира-2022.
Фото: ФК "Динамо"
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