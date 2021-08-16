"Спартак" обратился в Российскую премьер-лигу с просьбой о переносе времени начала матча 6 тура против "Сочи", но получил отказ, сообщают СМИ.
По данным источника со ссылкой на пресс-службу красно-белых, лига мотивировала отказ отсутствием свободного временного слота в телевизионной сетке вещания.
Матч 6 тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" запланирован на 18:30 в четверг 26 августа , клуб пытался перенести начало на более позднее время в интересах болельщиков. На 20:45 в этот же день в 6 туре запланирован матч "Зенит" - ЦСКА.
Источник: Sport24
СМИ: РПЛ отказала "Спартаку" в просьбе об изменении времени матча 6 тура против "Сочи"
Мотивировкой отказа стала телевизионная сетка вещания.
Фото: twitter.com
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