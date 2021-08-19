По информации источника, красно-белые также хотят включить в потенциальную сделку пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений 27-летнего француза в итальянской команде.
Ранее сообщалось, что экс-жена Жиго грозит Самюэлю всеми силами ограничить контакт игрока с сыном в судебном порядке. Для того, чтобы не допустить эту ситуацию, спартаковцу необходимо находиться на территории Евросоюза. Это может послужить причиной перехода защитника в "Торино" уже этим летом, за год до окончания контракта со "Спартаком".
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: "Спартак" хочет получить за Жиго пять млн евро
"Спартак" намеревается выручить за трансфер центрального защитника Самюэля Жиго в "Торино" 5 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
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