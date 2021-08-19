Это произошло с красно-синими впервые за 20 лет.
"Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков - не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество - у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея. Если хорошо проведем сезон - окажемся в Лиге чемпионов в следующем году", - приводит слова Бохинена Sport24.
22-летний норвежец пополнил состав ЦСКА в феврале. Его трансфер обошелся армейскому клубу в 1,5 млн евро. Контракт хавбека с красно-синими рассчитан до лета 2025 года.
На счету Бохинена восемь матчей во всех турнирах в футболке ЦСКА, в которых он отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.
Бохинен: когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков - не то, на что я надеялся
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о том, что по итогам прошедшего сезона "армейцы" не попали в еврокубки.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!