Юран: почему лидерство "Динамо" должно удивлять? У клуба сумасшедшие финансовые возможности

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- Да нет, а почему оно должно удивлять. У "Динамо" сумасшедшие финансовые возможности. Были бы такие возможности при российских тренерах, а иностранцу, помимо существующего, ещё берут. У "Динамо" хорошая обойма и лавка. Есть иностранцы и заигравшая молодежь.