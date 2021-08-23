- Лидерство "Динамо" после пятого тура удивило?
- Да нет, а почему оно должно удивлять. У "Динамо" сумасшедшие финансовые возможности. Были бы такие возможности при российских тренерах, а иностранцу, помимо существующего, ещё берут. У "Динамо" хорошая обойма и лавка. Есть иностранцы и заигравшая молодежь.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
Юран: почему лидерство "Динамо" должно удивлять? У клуба сумасшедшие финансовые возможности
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Сергей Юран в интервью Rusfootball.info прокомментировал выступление "Динамо" на старте нового сезона РПЛ.
Фото: Getty Images
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