"Интерес со стороны "Локомотива"? Первый раз об этом слышу. И о том, что он куда-то переходит. Костя - игрок ЦСКА. У него контракт до 2025 года", - приводит слова Марадишвили-старшего Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что представитель Марадишвили, которым является его отец, недоволен действующим контрактом с армейским клубом. Футболист по нему получает около 300 тысяч евро. Сторона хавбека хочет повышения зарплаты или сменить клуб.
Полузащитник Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне провел 3 матча в РПЛ, в которых забил один мяч. 21-летний футболист стал автором одного из голов в матче 4-го тура чемпионата России против "Ростова" (3:1). Всего за ЦСКА Марадишвили сыграл в 49 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Портал transfermarkt оценивает стоимость Марадишвили в 2,5 млн евро.
Источник: "Локомотив" хочет забрать у ЦСКА полузащитника Марадишвили
Отец Марадишвили: Костя - игрок ЦСКА. У него контракт до 2025 года
Коба Марадишвили, отец полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили, опроверг слухи о возможном переходе своего сына в "Локомотив".
Фото: РПЛ
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