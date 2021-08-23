СМИ: ограничения посещаемости матчей РПЛ планируют сохранить до конца 2021 года

Ограничения количества зрителей, которые смогут посетить матчи РПЛ, с высокой долей вероятности сохранятся как минимум до конца года.

Фото: "Getty Images"