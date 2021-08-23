При существующей схеме регулирования посещаемости мероприятий, внедренной Роспотребнадзором, есть три категории количества зрителей - от 500 до 1000, от 1000 до 3000 и более 3000.
По информации источника, эта система "успешно зарекомендовала себя" и изменения в методику расчета не планируется вносить до конца текущего года. Отмечается, что спортивные мероприятия - одна из последних сфер жизни, ограничения в которой будут сняты или ослаблены.
В минувшем туре Российской Премьер-лиги самым посещаемым матчем стала встреча "Локомотива" и "Краснодара" (2:1), которая прошла в Москве на "РЖД Арене". По данным официального сайта РПЛ, эту игру посетило 2914 зрителей.
После 5-ти туров единоличным лидером чемпионата России является московское "Динамо". "Бело-голубые" набрали 12 очков. По 11 очков в активе имеют три команды: "Зенит", "Локомотив" и "Рубин". Они занимают места со 2-е по 4-е. На последнем, 16-м месте, располагается "Урал" (1 очков).
Источник: Eurostavka
СМИ: ограничения посещаемости матчей РПЛ планируют сохранить до конца 2021 года
Ограничения количества зрителей, которые смогут посетить матчи РПЛ, с высокой долей вероятности сохранятся как минимум до конца года.
Фото: "Getty Images"
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