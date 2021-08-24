Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: "Спартак" получит 75% от суммы трансфера, если Ларссон перейдет в другой клуб

"Спартак" не получит полную сумму трансфера, если форвард Джордан Ларссон перейдет в другой клуб.
Фото: "Спартак"
Как сообщает источник, в договоре Ларссона со "Спартаком" содержится условие, согласно которому 10% от суммы следующего трансфера получит сам футболист, еще 10% – его агент. Еще 5% достанутся бывшему клубу Ларссона "Норрчепингу". Таким образом, бюджет "Спартака" пополнится на 75% от общей суммы трансфера шведского нападающего.

Напомним, что Ларссон является игроком "Спартака" с 2019 года. Контракт 24-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ларссона в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ларссон Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Алана говорила: "Поменяй мне колеса, и я позволю тебе встретиться с детьми". Мамаев - о проблемах с бывшей женой 1
Стало известно расписание трансляций матчей 6-го тура РПЛ 1
Мамаев: когда я был на поминках после смерти отца, Алана попросила меня оплатить ей крема на 70 тысяч рублей 7
В этот день 5 лет назад "Ростов" разобрался с "Аяксом". Как сложилась карьера игроков того состава?
СМИ: "Лион" сделал "Зениту" стартовое предложение по Азмуну 5
Источник: Роналду и его представители работают над возможным переходом в "Манчестер Сити"
Спонсор от Путина, "Вест Хэм" и Влашич, судьи — саперы. Главное за 24 августа
Защитник "Спартака" Маслов перенес операцию 2
СМИ: "Уфа" предложила, чтобы напрямую из РПЛ вылетала только одна команда 4
"Арсенал" выступает за смягчение лимита на легионеров в РПЛ
СМИ: "Спартак" получит 75% от суммы трансфера, если Ларссон перейдет в другой клуб 2
"Ростов" выступил против полной отмены лимита на легионеров 5
Источник: 19-летний полузащитник "Челси" приедет на просмотр в "Локомотив" 3
СМИ: защитника киевского "Динамо" Кендзеру предложили "Ростову" 1
Заболотный - о матче с "Зенитом": моральное состояние у игроков ЦСКА очень приподнятое, жаждем стартового свистка 4
Семак ответил на вопрос, как изменился ЦСКА с приходом Березуцкого 1
Суд отказал акционеру "Спартака" в удовлетворении иска к Газизову и клубу 3
"От Мамаева одни проблемы". Черданцев - о решении Арустамяна покинуть "Матч ТВ" 13
Семак оценил игру Клаудиньо в дебютном матче за "Зенит" 2
Представитель "Спартака" в суде назвала размер зарплаты Газизова во время работы в клубе 10
Путин поручил найти генерального спонсора для "Нижнего Новгорода" среди госкорпораций 14
Камоцци отреагировал на информацию о возможном назначении спортивным директором "Спартака" 7
"Для меня неприемлема эта ситуация". Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с "Матч ТВ" 11
РФС объявил об изменениях в тренерско-административном штабе сборной России 2
Промес и Мозес готовятся к матчу с "Сочи" в общей группе "Спартака"
Арустамян объявил об уходе с "Матч ТВ" из-за интервью с Мамаевым 21
Официально: Бердыев назначен главным тренером "Кайрата" 7
Источник: Влашич может стать игроком "Вест Хэма" 5
Полузащитник "Урала" Гагнидзе вызван в молодежную сборную Грузии 1
Источник: ЦСКА поддержал отмену лимита на легионеров 2
Все новости
-