Как сообщает источник, в договоре Ларссона со "Спартаком" содержится условие, согласно которому 10% от суммы следующего трансфера получит сам футболист, еще 10% – его агент. Еще 5% достанутся бывшему клубу Ларссона "Норрчепингу". Таким образом, бюджет "Спартака" пополнится на 75% от общей суммы трансфера шведского нападающего.
Напомним, что Ларссон является игроком "Спартака" с 2019 года. Контракт 24-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ларссона в 15 миллионов евро.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" получит 75% от суммы трансфера, если Ларссон перейдет в другой клуб
"Спартак" не получит полную сумму трансфера, если форвард Джордан Ларссон перейдет в другой клуб.
Фото: "Спартак"
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