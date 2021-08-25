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"Зенит" объяснил, почему матч с ЦСКА посетит только тысяча человек

"Зенит" прокомментировал решение пустить на матч 6-го тура РПЛ против ЦСКА до 1000 зрителей.
Фото: "Getty Images"
"К сожалению, количество зрителей остается минимальным, но команде важна любая поддержка болельщиков. Поэтому разрешенная квота будет равномерно распределена среди владельцев абонементов разных категорий - это будет случайная выборка. Соответственно далее будут разосланы пригласительные билеты. Также мы разрабатываем достойную систему компенсации за пропущенные игры", - цитирует пресс-службу "Зенита" "СЭ".

Напомним, ранее "Зенит" заявил, что игру 6-го тура с ЦСКА сможет посетить до 1000 человек. Эта игра пройдет завтра, 26 августа, на "Газпром Арене". Начало - в 20:45 мск. Столько же зрителей было допущено и на предыдущий матч "сине-бело-голубых" против "Краснодара". Эта игра завершилась победой "Зенита" со счетом 3:2.

"Зенит" после 5-ти туров набрал 11 очков и располагается на 2-м месте в турнирной таблице. В минувшие выходные подопечные Семака в гостях сыграли вничью 1:1.

ЦСКА идет на 6-й строчке, в активе москвичей 9 очков. В 5-м туре армейцы обыграли на своем поле "Ахмат" со счетом 2:0.

Матч "Зенит" - ЦСКА смогут посетить не более 1000 болельщиков

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Теги: Зенит ЦСКА
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