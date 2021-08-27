"Локомотив" - одна из сильнейших команд России. Да, Суперкубок выиграл "Зенит" - можно сказать, они лучше вошли в сезон. Но мы забыли этот матч как страшный сон, и чемпионат начали уже на другой волне – на той же, что заканчивали предыдущий. Продолжаем свою беспроигрышную серию. Мы можем и будем играть на равных с "Зенитом" - последний матч это доказал", - цитирует Живоглядова "Чемпионат"
Сегодня, "Локомотив" проведет матч 6-го тура Российской Премьер-лиги против "Динамо". Матч на домашнем стадионе "бело-голубых" начнется в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, судья ВАР - Сергей Карасев.
"Локо" занимает в турнирной таблице чемпионата России 5-е место, имея в активе 11 очков. В предыдущем туре подопечные Николича победили на своем поле "Краснодар" (2:1).
Защитник Дмитрий Живоглядов перешел в "Локомотив" летом 2019 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Всего за "Локо" он сыграл в 53 матчах, в которых отдал 4 голевых передачи.
Живоглядов: "Локомотив" может и будет играть на равных с "Зенитом". Последний матч это доказал
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов оценил игру "железнодорожников" на старте чемпионата.
Фото: РПЛ
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