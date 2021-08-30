Стороны объявили о договоренности по трансферу 23-летнего футболиста. Сообщается, что футболист подписал долгосрочный контракт с "молотобойцами".
По сведениям, ЦСКА получил за переход Влашича около 30 миллионов евро плюс восемь миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.
В 2019 году "армейцы" заплатили за игрока "Эвертону" 15,7 миллионов.
Источник: журналисты Никола Скира и Фабрицио Романо.
ЦСКА объявил о трансфере Влашича в "Вест Хэм"
Влашич высказался о своем переходе в "Вест Хэм"
Стало известно, сколько ЦСКА выручил за трансфер Влашича в "Вест Хэм"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал игроком "Вест Хэма".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!