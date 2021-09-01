Ранее в СМИ появилась информация, что "железнодорожники" предлагают за Мостового более 7 млн евро.
"Я - игрок "Зенита", обсуждать тут больше нечего", - цитирует Мостового "СЭ".
Полузащитник Андрей Мостовой в текущем сезоне провел 5 матчей в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. В общей сложности за петербургский клуб он сыграл в 39 матчах и забил 6 голов.
СМИ: "Локомотив" готов купить Мостового у "Зенита" за 7 млн евро без обмена на Миранчука
Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе в "Локомотив"
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе в "Локомотив".
Фото: РПЛ
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