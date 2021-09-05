Агент Селюк: видимо, в матче с "Локомотивом" Гогуа выпустили в честь еврейского Нового года

"Видимо, в матче с "Локомотивом" Гогуа выпустили в честь приближающегося еврейского Нового года. Я доволен тем, что Седрик, который забыл, когда вообще играл - он выходил последний раз ещё за "Ротор" - снова сыграл за ЦСКА. Гогуа не дали провести ни минуты ни в одном товарищеском матче на сборах. Сегодня же он вышел и доказал, что он неслучайный пассажир в команде", - приводит слова Селюка "Чемпионат".
Напомним, Гогуа пополнил состав ЦСКА в августе 2019 года, перейдя из "Тамбова". Трансфер центрального защитника обошелся "армейцам" в 400 тысяч евро. Минувший сезон 27-летний ивуариец провел в "Роторе" на правах аренды. На его счету в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в составе волгоградской команды 22 матча, в которых он не отметился результативными действиями, а также получил восемь желтых и одну красную карточку. Контракт Гогуа с ЦСКА истекает через два года. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
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Фото: ПФК ЦСКА
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