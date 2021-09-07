Черевченко: я бы хотел видеть Мирзова в "Химках"

Фото: "Спартак"

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мирзов близок к трансферу в "Химки". Отмечалось, что подмосковный клуб намерен подписать с игроком двухлетний контракт.Черевченко заявил, что хотел бы видеть Мирзова в своей команде."Мирзов в "Химках"? Еще ничего не решено, но я бы хотел видеть его в нашей команде", - сказал Черевченко.Источник: РБ Спорт