Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мирзов близок к трансферу в "Химки". Отмечалось, что подмосковный клуб намерен подписать с игроком двухлетний контракт.
Черевченко заявил, что хотел бы видеть Мирзова в своей команде.
"Мирзов в "Химках"? Еще ничего не решено, но я бы хотел видеть его в нашей команде", - сказал Черевченко.
Источник: РБ Спорт
В "Химках" прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Мирзова из "Спартака"
СМИ: Мирзов близок к трансферу в "Химки"
Черевченко: я бы хотел видеть Мирзова в "Химках"
Наставник "Химок" Игорь Черевченко высказался о возможном переходе в подмосковный клуб полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.
Фото: "Спартак"
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