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Агент Сутормина рассказал, как Семак не отпустил игрока в "Динамо"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин мог оказаться минувшим летом в "Динамо".
Фото: РПЛ
Об этом сообщил его агент Александр Клюев.

"Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лешей интересовалось "Динамо". Но Сергей Богданович его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты - мы не знаем", - приводит слова Клюева "Спорт-Экспресс".

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин в текущем сезоне провел 6 матчей в РПЛ, на его счету 2 забитых мяча и одна голевая передача. В общей сложности за петербургский клуб он сыграл в 69 матчах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. Контракт Сутормина с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.

Также Сутормин выступал за "Строгино", "Волгарь" и "Оренбург".

"Зенит" в субботу, 11 сентября, сыграет против "Ахмата" в 7-м туре РПЛ. Матч на "Газпром Арене" начнется в 16:30 мск.

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Теги: Зенит Сутормин Семак Динамо Клюев
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