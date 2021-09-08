— Запрет со стороны ФИФА в отношении "Зенита" — вмешательство в суверенные дела России. Клуб купил этих игроков, заплатил за них деньги. И ФИФА уж точно не может запрещать их использовать, — цитирует Милонова "СЭ".
Ранее "Зенит" запросил у Конфедерации футбола Бразилии возвращение своих футболистов в лице нападающих Малкома и Клаудиньо. Игроки рисковали пропустить матч Лиги чемпионов против "Челси". Конфедерация отправила футболистов в расположение клуба и написала жалобу в ФИФА.
В итоге, организация запретила Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября. Они пропустят не только матч с "Челси", но и с "Ахматом".
Милонов — о запрете ФИФА в адрес Малкома и Клаудиньо: это вмешательство в суверенные дела России
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал запрет ФИФА выступать нападающим Малкому и Клаудиньо за "Зенит".
Фото: архив Виталия Милонова
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