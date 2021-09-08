Напомним, что ранее бразильская конфедерация футбола подала в ФИФА жалобу на требование "Зенита" досрочно вернуть в клуб из расположения сборной Бразилии Клаудиньо и Малкома. В результате ФИФА решила отстранить этих футболистов от выступлений за "сине-бело-голубых" до 14 сентября.
Игонин в своем комментарии заявил, что решение ФИФА нарушает спортивный принцип.
"Как в этой истории обстоят дела со спортивным принципом? Конечно, он нарушается. Ковидные принципы в принципе его нарушают, потому что футбольные законы не стыкуются с государственными. Отсюда и неравенство", - сказал Игонин.
Источник: Матч ТВ
Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал отстранение игроков от выступлений за "Зенит"
Игонин высказался об отстранении Клаудиньо и Малкома от выступлений за "Зенит"
Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о ситуации с отстранением полузащитников Клаудиньо и Малкома от выступлений за петербургский клуб.
Фото: "Зенит"
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