Напомним, что ранее бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на требование "Зенита" досрочно вернуть в клуб из расположения сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо. В итоге ФИФА решила отстранить игроков от выступления за петербургский клуб до 14 сентября.
Агент футболистов заявил, что это несправедливое решение.
"Это абсолютно несправедливая ситуация! "Зенит" отпустил Малкома на Олимпиаду, тот забил гол и принес сборной золотую медаль, а теперь вынужден лишиться двух игроков на важные матчи. Это неправильно", - сказал агент.
Источник: Sport24
В "Зените" отреагировали на запрет ФИФА в отношении Малкома и Клаудиньо
Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал отстранение игроков от выступлений за "Зенит"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, прокомментировал решение ФИФА запретить игрокам выступать за клуб до 14 сентября.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!