Осипенко: хотелось бы выступать в Европе. Но, конечно, не в третьей лиге Польши

Защитник "Ростова" Максим Осипенко ответил на вопрос, верит ли он, что в будущем продолжит карьеру в Европе.

Фото: "Ростов"





"Не знаю. Конечно, хотелось бы. Это мечта каждого футболиста. Но, конечно, не в третью лигу Польши. Если честно, не думаю об этом. Я играю и живу в Ростове. Так что пока даже не задумываюсь о переходах", - сказал Осипенко.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Осипенко провел семь матчей и забил один гол. "



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Осипенко рассказал, что изменилось в тренировках "Ростова" с приходом Семина Осипенко заявил, что ему хотелось бы выступать в Европе. Вместе с тем он отметил, что пока не задумывается об уходе из "Ростова"."Не знаю. Конечно, хотелось бы. Это мечта каждого футболиста. Но, конечно, не в третью лигу Польши. Если честно, не думаю об этом. Я играю и живу в Ростове. Так что пока даже не задумываюсь о переходах", - сказал Осипенко.Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Осипенко провел семь матчей и забил один гол. " Ростов " с шестью очками в активе пребывает на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.Источник: РБ Спорт