Осипенко заявил, что ему хотелось бы выступать в Европе. Вместе с тем он отметил, что пока не задумывается об уходе из "Ростова".
"Не знаю. Конечно, хотелось бы. Это мечта каждого футболиста. Но, конечно, не в третью лигу Польши. Если честно, не думаю об этом. Я играю и живу в Ростове. Так что пока даже не задумываюсь о переходах", - сказал Осипенко.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Осипенко провел семь матчей и забил один гол. "Ростов" с шестью очками в активе пребывает на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
Осипенко рассказал, что изменилось в тренировках "Ростова" с приходом Семина
Осипенко: хотелось бы выступать в Европе. Но, конечно, не в третьей лиге Польши
Защитник "Ростова" Максим Осипенко ответил на вопрос, верит ли он, что в будущем продолжит карьеру в Европе.
Фото: "Ростов"