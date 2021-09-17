Кержаков оценил уровень своей работы в должности главного тренера "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался о своей работе в должности наставника команды.

Фото: "Газета.Ru"





"Я не могу сказать, что моментально реагирую на ситуации на поле - у меня просто нет такого опыта. Не могу сказать, что я научился находить для игроков правильные слова, которые "цепляют". Я учусь каждый день. Надеюсь, что прогрессирую, надеюсь, что становлюсь лучше. Но я все еще молодой тренер, делающий первые шаги в футболе", - сказал Кержаков.



Отметим, что "Нижний Новгород" под руководством Кержакова набрал 11 очков в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.



Источник: Кержаков заявил, что продолжает учиться тренерской работе, поскольку является молодым специалистом, делающим первые шаги в профессии."Я не могу сказать, что моментально реагирую на ситуации на поле - у меня просто нет такого опыта. Не могу сказать, что я научился находить для игроков правильные слова, которые "цепляют". Я учусь каждый день. Надеюсь, что прогрессирую, надеюсь, что становлюсь лучше. Но я все еще молодой тренер, делающий первые шаги в футболе", - сказал Кержаков.Отметим, что "Нижний Новгород" под руководством Кержакова набрал 11 очков в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.Источник: Спорт-Экспресс