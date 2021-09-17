— Мамаев уже тренируется в общей группе и полетит на матч. Байрамян еще восстанавливается от травмы. Калинин тоже уже подтянулся к общей группе и может выйти, — цитирует Семина "РБ-Спорт".
33-летний Павел Мамаев в нынешнем сезоне чемпионата России сыграл в четырех матчах, не отметившись голевыми действиями.
29-летний Байрамян в шести матчах также не отметился результативными действиями.
25-летний Калинин сыграл в Премьер-лиге три матча.
Матч "Крылья Советов" — "Ростов" состоится завтра, 18 сентября. Начало: 16:30 мск.
Семин прокомментировал ситуацию с Мамаевым, Байрамяном и Калининым
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.
Фото: Чемпионат