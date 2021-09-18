- Парадокс для меня состоит в том, что, чем больше мы привлекаем иностранцев, причем не самых плохих, тем хуже мы играем. Я со своей стороны могу объяснить этот парадокс только тем, что мы плохо тренируемся. Вот и вся разница. Играем в старомодный футбол, нет ярко выраженной игровой идеи, - передает слова Колоскова News.ru.
Напомним, что в настоящее время в российском футболе действует формула лимита на легионеров "8+17", при которой не более 8 человек в заявке клуба РПЛ на сезон могут быть иностранцами. При этом ведется дискуссия о возможном изменении формулы лимита на легионеров или даже полной его отмене.
Колосков - о лимите на легионеров: чем больше мы привлекаем иностранцев, тем хуже играем
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о роли иностранцев в результатах российских футбольных клубов.
Фото: РФС