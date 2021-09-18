Колосков: ослабление конкуренции из-за лимита - чушь и кем-то придуманный миф

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о влиянии лимита на легионеров на конкуренцию между футболистами.

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В настоящее время в российском футболе ведутся дискуссии о возможной отмене лимита на легионеров. Одним из аргументов сторонников полной отмены лимита является тезис о том, что он убирает конкуренцию между российскими игроками и футболистами-иностранцами. В разные годы в России действовали разные формулы лимита на легионеров; сейчас действует формула "8+17", ограничивающая количество иностранцев не на поле, как прежние варианты, а в заявке клуба на сезон. - Лимит на легионеров раздувает зарплаты российским игрокам и ослабляет конкуренцию? Это чушь. Миф, придуманный когда-то и кем-то. Вы сами проанализируйте. Возьмите лимит. Чем больше легионеров - тем хуже мы играем. Было 6 легионеров - более-менее куда-то выходили. Стало 7 - никто и никуда не вышел. Стало 8 - из 26 игр проиграли 25. Вот и всё. Все эти мифические умозаключения… Конкуренцию создают тренеры, а не лимиты, - цитирует Колоскова News.ru В настоящее время в российском футболе ведутся дискуссии о возможной отмене лимита на легионеров. Одним из аргументов сторонников полной отмены лимита является тезис о том, что он убирает конкуренцию между российскими игроками и футболистами-иностранцами. В разные годы в России действовали разные формулы лимита на легионеров; сейчас действует формула "8+17", ограничивающая количество иностранцев не на поле, как прежние варианты, а в заявке клуба на сезон.