"СЭ": "Динамо" открыто к предложениям по Лещуку

Московское "Динамо" может рассмотреть варианты с арендой своего 29-летнего вратаря Игоря Лещука.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, данное решение связано с уверенным прогрессом молодых голкиперов команды. 21-летний белорус Андрей Кудравец и 19-летний воспитанник академии Курбан Расулов за последний год серьезно прибавили в игре. Поэтому "бело-голубые" готовы отпустить Лещука для получения регулярной игровой практики.

Лещук является воспитанником "Динамо". В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 17 мячей. Также Игорь отметился голом в ворота "Ахмата". Его контракт с московским клубом действует до лета 2028 года.

Источник: "СЭ"

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