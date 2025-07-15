По информации источника, данное решение связано с уверенным прогрессом молодых голкиперов команды. 21-летний белорус Андрей Кудравец и 19-летний воспитанник академии Курбан Расулов за последний год серьезно прибавили в игре. Поэтому "бело-голубые" готовы отпустить Лещука для получения регулярной игровой практики.
Лещук является воспитанником "Динамо". В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 17 мячей. Также Игорь отметился голом в ворота "Ахмата". Его контракт с московским клубом действует до лета 2028 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" открыто к предложениям по Лещуку
Московское "Динамо" может рассмотреть варианты с арендой своего 29-летнего вратаря Игоря Лещука.
Фото: ФК "Динамо"