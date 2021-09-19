Газизов: не думаю, что Агаларову грозит звездная болезнь

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился впечатлениями от выступления нападающего команды из Башкортостана Гамида Агаларова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Уфа"





"Не думаю, что Гамиду грозит звездная болезнь. Он вырос в футбольной семье, воспитанный парень.



Радует, что Агаларов забивает разные голы, это говорит о его многогранности. Надеюсь, он и дальше продолжит забивать важные для команды голы", - приводит слова Газизова



Агаларов перешел в "Уфу" этим летом из "Волгаря". Его контракт с уфимским клубом рассчитан до декабря 2022 года. На счету 21-летнего россиянина в текущем розыгрыше чемпионата России восемь забитых мячей и одна результативная передача за восемь матчей."Не думаю, что Гамиду грозит звездная болезнь. Он вырос в футбольной семье, воспитанный парень.Радует, что Агаларов забивает разные голы, это говорит о его многогранности. Надеюсь, он и дальше продолжит забивать важные для команды голы", - приводит слова Газизова "РИА Новости" Агаларов перешел в "Уфу" этим летом из "Волгаря". Его контракт с уфимским клубом рассчитан до декабря 2022 года.