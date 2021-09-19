- И у тех, и у других есть потери. Что Фернандес, что Зобнин - очень важные игроки. Не считаю потерей Соболева. Сегодняшнего Соболева - точно. А вообще, если человек не проходит в стартовый состав команды, которая на восьмом-девятом месте - не думаю, что это потеря. Заболотный показал свой уровень, это очень крепкий игрок, - передают слова Радимова "Известия".
Ранее стало известных, что большое московское дерби ЦСКА - "Спартак" в рамках 8 тура Российской премьер-лиги пропустят из-за повреждений футболисты красно-синих защитник Марио Фернандес и нападающий Антон Заболотный. У "Спартака", в свою очередь, не сыграют травмированный полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
Радимов - о Соболеве: если человек не проходит в стартовый состав команды с 8-9 места - не думаю, что это потеря
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказал мнение о потерях в составах ЦСКА и "Спартака" перех дерби в рамках 8 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"